Uganda'da tekne alabora oldu: 26 ölü
25.12.2020 20:04
Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.
Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar nedeniyle alabora olduğunu belirtti.
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