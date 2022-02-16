Uganda'da terör şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uganda polisinin, terör şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, gözaltına alınan kişilerin geçen sene ekim ve kasım aylarında düzenlenen bombalı saldırılarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Enanga, terör şüphesiyle 7 kişinin gözaltına alındığını ve söz konusu kişilerin hakkında arama kararı bulunan Ugandalı İmam Süleyman Nsubuga liderliğinde saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Enanga, "Bu operasyon hücreleri esnek, birbirinden bağımsız ve hareket halinde. Toplumun güvenliğini sağlamak ve bu grupların yeni hücreler oluşturmasını önlemek istiyoruz." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da geçen sene ekim ve kasım aylarında farklı yerlerde düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Hükümet, saldırılardan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı silahlı örgütü sorumlu tutuyor.

Saldırılar sonrası Uganda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sınır bölgesinde ADF'ye yönelik 30 Kasım 2021'de ortak operasyon başlatmıştı.