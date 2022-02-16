Üye Girişi
Uganda'da terör şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uganda'da terör şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı

16.02.2022 10:01
Uganda'da terör şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı

Uganda polisinin, terör şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Uganda polisinin, terör şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, gözaltına alınan kişilerin geçen sene ekim ve kasım aylarında düzenlenen bombalı saldırılarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Enanga, terör şüphesiyle 7 kişinin gözaltına alındığını ve söz konusu kişilerin hakkında arama kararı bulunan Ugandalı İmam Süleyman Nsubuga liderliğinde saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Enanga, "Bu operasyon hücreleri esnek, birbirinden bağımsız ve hareket halinde. Toplumun güvenliğini sağlamak ve bu grupların yeni hücreler oluşturmasını önlemek istiyoruz." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da geçen sene ekim ve kasım aylarında farklı yerlerde düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Hükümet, saldırılardan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı silahlı örgütü sorumlu tutuyor.

Saldırılar sonrası Uganda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sınır bölgesinde ADF'ye yönelik 30 Kasım 2021'de ortak operasyon başlatmıştı.

YORUMLAR
500

Uganda, Kasım, Terör, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda'da terör şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Uganda'da terör şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement