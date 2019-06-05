Son Dakika Haberleri: Uganda'da toprak kayması
Son Dakika Güncel Haber

Uganda'da toprak kayması

50 dakika önce

KAMPALA (AP) - Uganda'da toprak kayması nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da toprak kayması, System.String[]
KAMPALA (AP) - Uganda'da toprak kayması nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Uganda Kızıl Haç örgütü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Bududa bölgesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Julius Mucunguzi, olayda en az 10 kişinin de kayıp olduğunu ve birçok bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Bölgeye yardım ekipleri gönderilerek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
Ülkedeki aşırı yağışlar her yıl dağ köylerinde yaşayan insanlar için tehlike oluşturuyor ve toprak kaymalarında birçok insan hayatını kaybediyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:33 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk! Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek? Bahçeli gönlündeki ismi açıkladı Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı Bayramda dünyaca ünlü Kızkumu'na yerli turistler büyük ilgi gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 16:23:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uganda'da toprak kayması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]