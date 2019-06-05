Uganda'da toprak kayması: 5 ölü
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Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında, aralarında 8 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise toprak altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında, aralarında 8 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise toprak altında kaldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bududa bölgesinde yerel saat ile 23.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Biri 8 yaşında kız çocuğu, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de heyelan altında kaldı. Uganda Kızılhaç'ının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toprak altında kalan 5 kişinin çıkarıldığı ve polis ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Yerel medya, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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