Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı - Son Dakika Dünya

Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı

6 saat önce

Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.

Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı, System.String[]

Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.


Kupa sözcüsü Rogers Mulindwa güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:09 
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