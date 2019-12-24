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Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı
6 saat önce
Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.
Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.
Kupa sözcüsü Rogers Mulindwa güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:09
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