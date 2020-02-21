Uganda'daki çekirge istilasından Avrupa'yı vuran Dennis Kasırgası'na haftanın No Comment videoları - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uganda'daki çekirge istilasından Avrupa'yı vuran Dennis Kasırgası'na haftanın No Comment videoları - Son Dakika Dünya

Uganda'daki çekirge istilasından Avrupa'yı vuran Dennis Kasırgası'na haftanın No Comment videoları

7 saat önce

Kenya'daki çekirge istilası Uganda'ya sıçradı, Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa’yı vurdu, Arjantin'de binlerce kadın kürtajın yasallaşması için yürüdü, Diamond Princess gemisinde karantinaya alınan 300 Hong Konglu ülkesine döndü

Uganda'daki çekirge istilasından Avrupa'yı vuran Dennis Kasırgası'na haftanın No Comment videoları, System.String[]

Kenya'daki çekirge istilası Uganda'ya sıçradı


Doğu Afrika'da Kenya'da baş gösteren çekirge istilası bu kez komşu ülke Uganda'nın kuzey doğu bölgelerine sıçradı. Milyonlarca insanın hayatını tehdit altına alan çekirge sürüsüyle mücadele için yetkililer acil durum ilan ederken, hükümet beş milyon dolar bütçe ayırdı. Uganda Ordusu'ndan birçok asker ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Amugat bölgesine giderken, çöl çekirgelerinin öldürülmesi için binlerce litre böcek ilacı kullanıldı. Birleşmiş Milletler Tarım Organizasyonu'na (FAO) göre böcek istilaları arasında doğaya en çok zarar veren canlı çekirgeler. Verilere göre bir dönümlük araziyi kaplayan çekirge sürüsü bir gün içerisinde 35 bin insanın tükettiği yiyeceği yiyebiliyor.


Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu


Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi. Kıtayı vuran Ciara fırtınasının ardından özellikle Batı Avrupa ülkeleri bu kez de Dennis fırtınasından etkilendi. İngiltere'den sonra özellikle Fransa'nın batısında etkili olan fırtına sebebiyle yüksek dalgalar oluşurken sokağa çıkan kişiler yürümekte zorlandı. Araç kullananlar ise şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edilirken büyük maddi hasar oluştu. Tren seferleri de fırtına sebebiyle aksadı. Buna rağmen bazı cesur sörfçülerin yüksek dalgaları yakalamak için denize açıldığı görüldü.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Fransa, Kenya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi
İnsan kaçakçıları, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri Adana'ya bıraktılar Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 06:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uganda'daki çekirge istilasından Avrupa'yı vuran Dennis Kasırgası'na haftanın No Comment videoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]