Uganda'daki çekirge istilasından Avrupa'yı vuran Dennis Kasırgası'na haftanın No Comment videoları

Kenya'daki çekirge istilası Uganda'ya sıçradı



Doğu Afrika'da Kenya'da baş gösteren çekirge istilası bu kez komşu ülke Uganda'nın kuzey doğu bölgelerine sıçradı. Milyonlarca insanın hayatını tehdit altına alan çekirge sürüsüyle mücadele için yetkililer acil durum ilan ederken, hükümet beş milyon dolar bütçe ayırdı. Uganda Ordusu'ndan birçok asker ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Amugat bölgesine giderken, çöl çekirgelerinin öldürülmesi için binlerce litre böcek ilacı kullanıldı. Birleşmiş Milletler Tarım Organizasyonu'na (FAO) göre böcek istilaları arasında doğaya en çok zarar veren canlı çekirgeler. Verilere göre bir dönümlük araziyi kaplayan çekirge sürüsü bir gün içerisinde 35 bin insanın tükettiği yiyeceği yiyebiliyor.



Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu



Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi. Kıtayı vuran Ciara fırtınasının ardından özellikle Batı Avrupa ülkeleri bu kez de Dennis fırtınasından etkilendi. İngiltere'den sonra özellikle Fransa'nın batısında etkili olan fırtına sebebiyle yüksek dalgalar oluşurken sokağa çıkan kişiler yürümekte zorlandı. Araç kullananlar ise şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edilirken büyük maddi hasar oluştu. Tren seferleri de fırtına sebebiyle aksadı. Buna rağmen bazı cesur sörfçülerin yüksek dalgaları yakalamak için denize açıldığı görüldü.