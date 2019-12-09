Son Dakika Haberleri: Uganda'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 36'ya yükseldi
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Uganda'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 36'ya yükseldi

6 saat önce

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Uganda'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 36'ya yükseldi, System.String[]

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bugisu ve Bundibugyo bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini belirtti. Nakasita, dün sel ve heyelanlarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmıştı.

Nakasita, afette yaklaşık 700 kişinin evsiz kaldığını ifade ederek, yolların hasar görmesi nedeniyle bölgelerde arama kurtarma ve insani yardımın ulaştırılmasında güçlük yaşandığını kaydetti.

Öte yandan Uganda Afete Hazırlık Bakanı Musa Ecweru, afet bölgelerinde kolera gibi bulaşıcı hastalıkların artabileceğine dikkati çekerek, bölgelere battaniye, yemek, temiz su gibi ihtiyaçları karşılamak için hükümetin 5,4 milyon dolar bütçe ayırdığını ifade etti.

Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:44 Kaynak: AA
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