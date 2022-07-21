Polis yetkilisi James Osike ise son 6 ayda 15 şempanzenin insanlar tarafından öldürüldüğünü, şempanzelere saldıran en az 10 kişinin yakalandığını belirtti.

Uganda'nın Bugala bölgesinde yaşayan William Mugulusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yakınlarında köyler kurulması nedeniyle şempanzelerin davranışlarının daha da vahşileştiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uganda'daki şempanze saldırılarında son 6 ayda 4 çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.