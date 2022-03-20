Uganda'dan Eş-Şebab'a karşı Somali'ye destek - Son Dakika

Uganda'nın, Eş-Şebab ile mücadele kapsamında Somali'ye asker gönderdiği bildirildi.

Uganda Ordusu Savunma Kuvvetleri Komutanı General Wilson Mbasu Mbadi, Somali'ye gönderilen askerler için düzenlenen törende, "Uganda askerleri, Afrika Birliği Misyonu (AMISOM) kapsamında dört aylık görev için Eş-Şebab ile mücadelede Somali'ye gitti." dedi.

Terörle mücadeleye önem verdiklerini aktaran Mbadi, "Eş-Şebab büyük bir sorun. Çok uyanık ve teröristlerin güçlenmesini engellediğinizden emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Somali'ye gönderilen Ugandalı askerlerin topçu yönetimi, misyon geliştirme, çevre bilinci, temel savaş ve taktikler, ideolojik yönelim ve zihniyet değişikliği konularında yetkinliğe sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uganda, 2007 yılından bu yana 6 binden fazla askerini barış gücü olarak Somali'ye gönderdi.