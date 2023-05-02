Uganda Çalışma Bakanı Engola koruması tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Uganda Çalışma Bakanı Engola koruması tarafından öldürüldü

02.05.2023 17:00

Dünyada çok büyük ses getiren olay Afrika ülkesi olan Uganda'da yaşandı. Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Albay Charles Okello Engola, evinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Albay Charles Okello Engola'nın, evinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

"HUZUR İÇİNDE YATSIN"

Uganda Meclis Başkanı Anita Among yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından öldürüldüğü ve ardından korumanın kendisini de vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Uganda Çalışma Bakanı Engola koruması tarafından öldürüldü
Charles Okello Engola.

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

İsmi açıklanmayan koruma ile Engola arasında çıkan tartışmanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Üst düzey görevlerde yer alan Albay Engola, daha önce savunma bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

Kaynak: AA
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Meclis Başkanı, Albay, Güncel, Son Dakika

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