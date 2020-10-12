Uganda Devlet Başkanı Museveni, kimliğine çocukluk ismini ekledi - Son Dakika

Uganda Devlet Başkanı Museveni, kimliğine çocukluk ismini ekledi

12.10.2020 20:17
Uganda Devlet Başkanı Museveni, kimliğine çocukluk ismini ekledi, System.String[]

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, nüfus cüzdanına çocukluk isminin de eklenmesini içeren kararname yayımladı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, nüfus cüzdanına çocukluk isminin de eklenmesini içeren kararname yayımladı.

Adına çocukluk ismi olan Tibuhaburwa'yı da eklediğini duyuran Museveni, isminin her yerde bundan böyle Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni olarak kullanılmasını emreden kararnameye imza attı.

Tibuhaburwa'nın yerel Runyankore dilinde "düzeltilemeyen" anlamı taşıması ise sosyal medyada espri konusu oldu.

İsim değişikliği kararının, ülkedeki seçim komisyonunun getirdiği "adayların isimlerinin transkriptlerindeki kayıtlarla aynı olması" şartından ötürü alındığı tahmin ediliyor.

Uganda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda Devlet Başkanı Museveni, kimliğine çocukluk ismini ekledi - Son Dakika

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