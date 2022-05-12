Uganda Devlet Başkanı Museveni, Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Uganda Devlet Başkanı Museveni, Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

12.05.2022 18:48
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Türk iş insanlarının Uganda'da yatırım yapmaları nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Türk iş insanlarının Uganda'da yatırım yapmaları nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Uganda- Türkiye Ticaret Zirvesi'ne katılan bakanlar ve iş insanları, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını konuştu.

Onur konuğu olarak zirveye katılan Museveni, "Türk yatırımlarından memnunuz. Uganda'ya yatırım yapmak sadece Uganda'ya yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Uganda, Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesidir. Bu sebeple Uganda'ya yapılmış yatırım aynı zamanda sizlere tüm Doğu Afrika'nın kapılarını açıyor. Bu çok büyük bir market." dedi.

Uganda'ya yatırım yapan iş insanlarından ürünlerini satarken vergi almayacaklarını vurgulayan Museveni, "Ürettiğiniz ürünleri Avrupa'ya, Amerika'ya ve dünyanın tamamına vergisiz satabilirsiniz. Uganda, yatırımlar için doğru zaman ve doğru yer." ifadelerini kullandı.

Zirve her iki ülke için fırsatlar sunuyor

Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen buraya geldi. Bu bizler için heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınından sonra Ugandalı iş insanlarının yönünü Türkiye'ye çevirdiğini aktaran Odongo, "Türk iş insanları burayı ziyaret etti ve buradaki fırsatları görmeye geldi. Bu bizim ilişkilerimizi daha da güçlendirecek." diye konuştu.

Yatırım ve Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Anite Evelyn ise Türk yatırımcıları Uganda'da ağırladıkları için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, zirvede her iki ülke için çok büyük fırsatlar olduğunu kaydetti.

Evelyn, "Güçlü bir şekilde, Uganda ve Türkiye'nin bir araya gelmesi beni çok heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.

Uganda Yatırım Otoritesi Başkanı Morisson Rwakakamba da Türkiye ile Afrika'nın ilişkisinin yeni olmadığını ve 1500'lü yıllara dayandığını anlattı.

Rwakakamba, 2050 yılında Afrika Kıtası'nın nüfusunun 2 milyara ulaşacağını ve bunun inanılmaz bir pazar anlamına geldiğini kaydederek, Türkiye ile Afrika'yı ortak bir masada buluşturarak saygın bir birliktelik oluşturabileceklerini belirtti.

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Türkiye'nin ilk etki yatırım fonu Founder One kuruldu Türkiye'nin ilk etki yatırım fonu Founder One kuruldu Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı

Yatırım, Türkiye, Afrika, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda Devlet Başkanı Museveni, Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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