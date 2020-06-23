Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni: "DSÖ'nün yardıma ihtiyacı var" - Son Dakika

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni: "DSÖ'nün yardıma ihtiyacı var"

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını krizini kötü yönettiği eleştirisinde bulunarak, "DSÖ'nün çalışma şekli iyi değil. Yardıma ihtiyaçları var." dedi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını krizini kötü yönettiği eleştirisinde bulunarak, "DSÖ'nün çalışma şekli iyi değil. Yardıma ihtiyaçları var." dedi.

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Museveni, ulusa sesleniş konuşmasında, DSÖ'nün salgınla mücadelede tutarsız olduğunu ve uygulanamaz talimatlar yayımladığını söyledi.

DSÖ'nün virüs taşıdığı sınırda tespit edilen kişilerin içeri alınmasını ve bu kişilerin "ülkede virüs kapanlar arasında" sayılmasını istediğini ifade eden Museveni, bu kişilerin ülkede virüs kapmış gibi rapor edilmesinin "adil olmadığını" belirtti.

Museveni, "DSÖ'nün çalışma şekli iyi değil. Yardıma ihtiyaçları var. Bizden Kovid-19 taşıyanları içeri almamızı istediler, biz de 'hayır' dedik. DSÖ'ye karşı çıkan Trump gibi gözükmek istemiyorum ama onların da doğru şeyi yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Museveni, Kovid-19 tanısı konan 167 yabancının ise ülkelerine geri gönderildiğini hatırlattı.

Ülkede, virüs nedeniyle ölüm olmadı

Şimdiye kadar 774 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, virüsten ölen olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınında "Çin odaklı davranmak" ve "salgının boyutlarını örtbas etmek" ile suçladığı DSÖ'ye ABD'nin sağladığı fonu kesmişti.

Trump'ın eleştirileri sonrası Museveni'nin aksine Afrika ülkelerinin çoğu örgütün Etiyopya kökenli direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a destek mesajı vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Yoweri Museveni, Donald Trump, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni: 'DSÖ'nün yardıma ihtiyacı var' - Son Dakika Dünya

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