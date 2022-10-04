Uganda Devlet Başkanı Museveni, oğlunu Kenya açıklamaları sonrası ordudaki görevinden aldı - Son Dakika
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Uganda Devlet Başkanı Museveni, oğlunu Kenya açıklamaları sonrası ordudaki görevinden aldı

04.10.2022 20:54
Uganda Devlet Başkanı Museveni, oğlunu Kenya açıklamaları sonrası ordudaki görevinden aldı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden aldığı bildirildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden aldığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Devlet Başkanı Museveni, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin "şakacı" paylaşımı sonrası oğlunu görevden aldı.

Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.

Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını kaydeden Kainerugaba, iki ülkenin "Doğu Afrika'yı Büyük Yapmak" için birlikte çalışması gerektiğini belirtmişti.

Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı." paylaşımında bulunmuştu.

Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.

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Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Twitter, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda Devlet Başkanı Museveni, oğlunu Kenya açıklamaları sonrası ordudaki görevinden aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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