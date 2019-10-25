Son Dakika Haberleri: Uganda Heyeti, Antalya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi
Son Dakika Ekonomi Uganda Heyeti, Antalya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi

Uganda Heyeti, Antalya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi

52 dakika önce

Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, beraberindeki bürokratlar ile birlikte Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu.

Uganda Heyeti, Antalya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi, System.String[]

Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, beraberindeki bürokratlar ile birlikte Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu. Antalya OSB firmalarını da ziyaret eden heyet, iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Ali Bahar, Antalya, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:34 
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