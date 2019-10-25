Uganda Heyeti, Antalya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi
52 dakika önce
Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, beraberindeki bürokratlar ile birlikte Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu.
Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru, beraberindeki bürokratlar ile birlikte Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın konuğu oldu. Antalya OSB firmalarını da ziyaret eden heyet, iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:34
Kangal köpeğinin tescili alındı! Artık yurt dışına kaçırılamayacak Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi "Örümcek Adam" kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü görenleri gülümsetti Motosikletli sürücü, Örümcek Adam kıyafetiyle yolculuk yaptı