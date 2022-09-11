Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi - Son Dakika
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Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi

11.09.2022 14:04
Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi

Uganda hükümeti, komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 325 milyon dolarlık savaş tazminatının ilk taksiti olan 65 milyon doları ödedi.

Uganda hükümeti, komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 325 milyon dolarlık savaş tazminatının ilk taksiti olan 65 milyon doları ödedi.

Nile Post'un haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından KDC'nin Ituri bölgesini işgal ettiği ve silahlı gruplara destek olduğu gerekçesiyle hakkında savaş tazminatına hükmedilen Uganda, ilk taksit ödemesini gerçekleştirdi.

KDC Sözcüsü Patrick Muyaya, 5 taksit halinde ödenecek tazminatın 65 milyon dolarının alındığını doğruladı.

KDC, 1998 ile 2003 yılları arasındaki İkinci Kongo Savaşı'nda topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle Uganda'dan 11 milyar dolar tazminat talep etmişti.

İki ülke, 2015 yılına kadar yapılan müzakerelerde savaş tazminatına ilişkin meblağda anlaşamamıştı.

UCM, Şubat 2022'de ölüm, yaralanmalar ve doğal kaynakların yağmalanmasından ötürü Uganda'yı 325 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi - Son Dakika
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