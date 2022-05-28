Uganda hükümetinden, grevdeki sağlıkçılara 30 Mayıs'a kadar görevlerine dönmeleri talimatı - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda hükümetinden, grevdeki sağlıkçılara 30 Mayıs'a kadar görevlerine dönmeleri talimatı

28.05.2022 11:55
Uganda hükümetinden, grevdeki sağlıkçılara 30 Mayıs'a kadar görevlerine dönmeleri talimatı

Uganda hükümeti, grevdeki sağlık çalışanlarına işe dönmeleri uyarısında bulunarak, aksi halde görevi bırakmış sayılacaklarını duyurdu.

Uganda hükümeti, grevdeki sağlık çalışanlarına işe dönmeleri uyarısında bulunarak, aksi halde görevi bırakmış sayılacaklarını duyurdu.

Uganda'nın Kamu Hizmetleri Bakanı Muruli Mukasa, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yönetmeliğe aykırı şekilde greve gittiklerini vurguladı.

Mukasa, " Hükümet, tüm sağlık çalışanlarını 30 Mayıs Pazartesi gününe kadar göreve başlamaya çağırıyor. Bunu yapmadıkları takdirde görevi bırakmış sayılacaklar ve buna göre istifa edecekler." ifadesini kullandı.

Bakan Mukasa, hastane müdürlerine, pazartesiye kadar işe dönmeyen sağlık çalışanlarının envanterlerini çıkartması ve boş kadroları ilan etmesi yönünde talimat verdi.

Uganda'da Sağlık Profesyonelleri Dernekleri İttifakına bağlı yaklaşık 36 bin sağlık çalışanı, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları protesto etmek için 17 Mayıs'ta grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', 28-29 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', 28-29 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı
Kaynak: AA

Hükümet, Uganda, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda hükümetinden, grevdeki sağlıkçılara 30 Mayıs'a kadar görevlerine dönmeleri talimatı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Uganda hükümetinden, grevdeki sağlıkçılara 30 Mayıs'a kadar görevlerine dönmeleri talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement