Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da, 3 intihar eylemcisi tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen 2 patlamada en az 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.
Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, 3 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği patlamalarda en az 3 sivilin öldüğü bilgisini paylaştı.
Onlarca kişinin yaralandığı patlamaların ardından, başka bomba olabileceği şüphesiyle şehirde arama başlatan polis yetkilileri 2 patlamamış bomba daha buldu.
Polis, saldırılardan ABD'nin DEAŞ'la bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) sorumlu olduğunu açıkladı.
Patlamalarda çok sayıda araçta hasar meydana geldi.
Ülkede geçen ay bir otobüse de bombalı saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi - Son Dakika