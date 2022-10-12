Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola nedeniyle ilk ölüm kaydedildi - Son Dakika
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Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola nedeniyle ilk ölüm kaydedildi

12.10.2022 11:06
Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola nedeniyle ilk ölüm kaydedildi

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola virüsü nedeniyle ilk ölümün tespit edildiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola virüsü nedeniyle ilk ölümün tespit edildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı, başkent Kampala'da Ebola virüsü kaynaklı ilk ölümün tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle ülke genelinde virüs kaynaklı ölü sayısının 19'a, vaka sayısının ise 54'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

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