Kampala, "Türkiye-Uganda Ticaret Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Kampala, "Türkiye-Uganda Ticaret Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı

13.08.2022 11:27
Kampala, "Türkiye-Uganda Ticaret Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı

Uganda'nın başkenti Kampala'da, "Türkiye-Uganda Ticaret Zirvesi" düzenlendi.

Uganda'nın başkenti Kampala'da, "Türkiye-Uganda Ticaret Zirvesi" düzenlendi.

Bosphorus Expo ve Kampala Başkent Kent Konseyi'nin (KCCA) düzenlediği "Türkiye-Uganda Ticaret Zirvesi"nde taraflar arasındaki ticari iş birliğini güçlendirilmesi ve ihracatın artırılması amaçlandı.

Türk ve Ugandalı yatırımcıların bir araya gelme fırsatı bulduğu Zirve'ye katılan Uganda'nın Antalya Fahri Konsolosu Emek Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, şirketlerini gelişmekte olan ülkelere yalnızca mal ihraç etmektense bu ülkelerin ekonomilerine daha çok yatırım yapmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Böylelikle yerel ekonominin gelişmesine destek olduğunu söyleyen Eker, Türk yatırımcılarla yatırım ve üretimin geliştirilmesi için iş birliği yapacağını belirtti.

Bosphorus Expo ve Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum) İcra Kurulu Başkanı Utku Bengisu, Türkiye'nin Uganda ürünleri için hazır bir pazar sunduğunu söyledi.

Bengisu, eylül ayında Türkiye'de düzenlenecek WCI Forum'da, Türk üreticiler ve ihracatçıların tüm Afrika kıtasından muhtemel iş ortaklarıyla bir araya geleceğini ifade etti.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Uganda'nın Türkiye'ye kahve, çay, vanilya, işlenmiş meyveler ve balık ihraç ettiğine işaret etti.

Alp, Uganda'nın Türkiye'ye olan ihracatının 2021'de yüzde 400'den fazla arttığına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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