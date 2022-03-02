Uganda'nın çocukları: Şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı arasındaki hayatlar - Son Dakika
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Uganda'nın çocukları: Şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı arasındaki hayatlar

02.03.2022 13:39

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da uyuşturucu bağımlısı yüzlerce çocuk, sokaklarda yaşayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da uyuşturucu bağımlısı yüzlerce çocuk, sokaklarda yaşayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Ailesi tarafından terk edilen, şiddet gören ve yakınlarını kaybeden 10 ile 18 yaş arası çocukların en çok kullandığı uyuşturucu madde "mafuta" olarak biliniyor.

Uçak yakıtından imal edilen sentetik bir uyuşturucu türü olan "mafuta", yavaş yavaş iç organları iflas ettiriyor, büyümeyi engelliyor, titreme nöbetlerine yol açıyor, vücudu felç edebiliyor ve genç yaşta insanları hayattan koparıyor.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan ve soyadını vermek istemeyen çocuklardan Ssembatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mafuta" kullananların herhangi bir şeyden korkmadığını, açlığı ve acıyı hissetmediğini dile getirdi.

Ssembatya, "Her çocuğun değişmek için bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Hangi koşullarda yaşadıklarını biliyorum. Depresyon, şiddet, problemler, sokakta uyumak, aç kalmak, dövülmek ve ayrımcılık… Aynılarını ben de yaşadım, bana çok fazla acı getirdi. Şanslıydım ve kurtuldum, lakin birçoğu genç yaşta ölüyor. Bunlar bana doğru gelmiyor." dedi.

"En büyük hayalim bir evimin olması"

Babası ve annesi tarafından terk edildiği için sokakta yaşamaya başlayan ve soyadını vermek istemeyen Emma ise mühendis olmayı hayal ettiğini belirterek, "İyi para kazanmak ve büyük insan olmak istiyorum, çünkü büyük bir insan olduğunuzda size saygı duyulur." ifadesini kullandı.

Sokakta yaşadığı için hor görüldüğünü ve dışlandığını vurgulayan Emma, çok az uyuşturucu kullandığını söyledi.

Emma, "Yatacak yerim yok, sokakta kalıyorum. Geceleri uyurken üstüme örtecek bir şeyim yok, yerde yatıyorum ve hemen uyumadan önce iyi hissetmek için uyuşturucu kullanıyorum. Böylece gece uyurken rüzgarı ve soğuğu hissetmiyorum." diye konuştu.

Başkent Kampala'nın Kisenye bölgesinde yaşayan Akampurira Kenneth de uzun süredir sokakta yaşadığını ve çoğu zaman haftada 2 defa yemek yiyebildiğini belirtti.

Kenneth, "En büyük hayalim bir evimin olması ama nasıl bir ev istediğimi bilmiyorum. Bir evin neye benzediği, içinde neler olduğu hakkında bir fikrim yok. Televizyonum ve bir yatağım olsun isterdim." dedi.

"Sokakta yatmak onların suçu değil"

22 yıl önce evden kaçarak uyuşturucu kullanan ve daha sonra tedavi görerek iyileşen Ssembatya Fred, artık uyuşturucu bağımlısı çocuklara yardım etmeye çalışıyor.

Her fırsatta çocukları ziyaret eden ve sorunlarıyla ilgilenen Fred, çocukların uyuşturucudan kurtulması için mücadele ediyor.

Fred, "Sokaktaki o manzarayı görmek istemiyorum, bu yüzden onlara yiyecek bulmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çocukları okula götürmek istiyorum çünkü çoğunun hayalleri var. Onlar dövülmeyecekleri bir yere sahip olsunlar, banyo yapsınlar, uyuyacak normal bir yatakları ve bir çift kıyafetleri olsun istiyorum. Herhangi bir çocuk gibi yaşamak onların da hakkı, çünkü onlar çocuk ve sokakta yatmak onların suçu değil." sözlerini sarf etti.

"En büyük hayalim, sokaktaki her çocuğun yatacak bir evinin olduğunu görmek"

Yaklaşık 7 yıldır çocuklarla ilgilenen Fred, söz konusu çocuklar için bir rol model olmak istediğini söyledi.

Fred, "Aileleri, polisler ve sokaktaki diğer insanlar tarafından hor görülüyorlar ve onlardan kaçıyorlar. Bu çocukların gidebileceği, sığınabileceği bir limana ihtiyaçları var." diye konuştu.

Çocukların neşelenmeye ve sevilmeye ihtiyacının olduğunu belirten Fred, amacının, uyuşturucunun kötü olduğunu onlara aşılamak ve bundan uzaklaşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Fred, "En büyük hayalim, sokaktaki her çocuğun yatacak bir evinin olduğunu ve bu çocukların dayak yemediğini görmek." ifadesini kullandı.

Uganda'nın çocukları: Şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı arasındaki hayatlar
Uganda'nın çocukları: Şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı arasındaki hayatlar
Uganda'nın çocukları: Şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı arasındaki hayatlar

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Uyuşturucu, Uganda, Afrika, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda'nın çocukları: Şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı arasındaki hayatlar - Son Dakika


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