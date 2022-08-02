Uganda'daki sel felaketinde can kaybı 24'e yükseldi

Uganda'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Uganda'nın doğusunda yer alan Bugisu, Kapchorwa ve Mbale bölgelerinde geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sele neden olmuş, ilk belirlemelere göre sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita gazetecilere verdiği demeçte, kurtarma ekiplerinin şu ana kadar Mbale'de 21 kişinin ve Kapchorwa'dan 3 kişinin cansız bedenine ulaştığını ifade etti. Son açıklama ile Uganda'daki sel felaketinde can kaybı 24'e ulaşmış oldu.

Ülkenin doğusundaki Bududa bölgesinde 2010'da yaklaşık 80 kişi, 2018'de ise 30'dan fazla kişi sel felaketlerinde hayatını kaybetmişti. - KAMPALA