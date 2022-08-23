Uganda'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uganda'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti

23.08.2022 00:02
Uganda'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti

Uganda'nın kuzeybatısında sahte içki tüketen 12 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uganda'nın kuzeybatısında sahte içki tüketen 12 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

West Nile Eyaleti Polis Sözcüsü Josephine Angucia, yaptığı açıklamada, Arua bölgesinde sahte içki tüketen 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İçkinin üretildiği fabrikanın Uganda Ulusal Standartlar Bürosunca onaylanmadığının altını çizen Angucia, içkinin üretildiği fabrika ve satılan barın kapatıldığını söyledi.

Angucia, içki numunelerinin test için gönderildiğini kaydederek, "Dört fabrika işçisini gözaltına aldık, onlar soruşturmada bize yardımcı oluyorlar." dedi.

İçkiden hayatını kaybedenlerin yaşlarının 43 ila 53 arası olduğu ifade edildi.

Sahte içki tüketiminin yaygın olduğu Uganda'da, 2010'da sahte içkiden 80 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uganda'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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