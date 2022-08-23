Angucia, içki numunelerinin test için gönderildiğini kaydederek, "Dört fabrika işçisini gözaltına aldık, onlar soruşturmada bize yardımcı oluyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Uganda'da sahte içkiden 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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