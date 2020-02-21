Uganda'nın kuzeyinde halk tarlaları istila eden çekirgeleri yiyor - Son Dakika
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Uganda'nın kuzeyinde halk tarlaları istila eden çekirgeleri yiyor

7 saat önce

Uganda'nın kuzeyinde yaşayan halk, verimsiz geçen hasat dönemi nedeniyle tarlalarını işgal eden çekirgeleri yiyor.

Uganda'nın kuzeyinde halk tarlaları istila eden çekirgeleri yiyor, System.String[]

Uganda'nın kuzeyinde yaşayan halk, verimsiz geçen hasat dönemi nedeniyle tarlalarını işgal eden çekirgeleri yiyor.

Doğu Afrika ülkelerinde gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgeleri, Uganda'da geçim mücadelesi veren kırsal kesimde yaşayanlar tarafından tüketiliyor.

The Observer gazetesinin haberine göre, Kitgum bölgesinde yaşayan halk, tarım ürünlerine zarar veren çekirgeleri gıda olarak tüketmek üzere topluyor.

Bölge sakinleri, büyüklerinin geçmişte çekirge yediğini, kendilerinin de hasadın kötü olması nedeniyle alternatif yiyecek olarak bu canlıları tüketmeye karar verdiklerini anlattı.

Yetkililerin kendilerini ilaçlanarak telef edilen çekirgeleri yememeleri konusunda uyardığını aktaran bölge sakinleri, yaşadıkları gıda krizini bu yolla atlatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Haşlandıktan sonra güneşte kurutulan çekirgeler, daha sonra yağda kızartılarak servis ediliyor.

Kenya'da son 70, Etiyopya ve Somali'de ise 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını açıklayan Birleşmiş Milletler, 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yapmıştı.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürünlerine zarar verebiliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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