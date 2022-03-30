Uganda ordusu, 309 sığır hırsızını etkisiz hale getirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Uganda ordusu, 309 sığır hırsızını etkisiz hale getirdiğini duyurdu

30.03.2022 20:57
Uganda ordusu, 309 sığır hırsızını etkisiz hale getirdiğini duyurdu

Uganda ordusu, zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesinde "Karamajong Savaşçıları" olarak bilinen sığır hırsızlarına karşı düzenlediği operasyonda 309 kişiyi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Uganda ordusu, zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesinde "Karamajong Savaşçıları" olarak bilinen sığır hırsızlarına karşı düzenlediği operasyonda 309 kişiyi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Uganda ordusu sözcüsü Felix Kulayigye, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamoja bölgesinde son 10 günde 20 savaşçıyı etkisiz hale getirdiklerini, operasyonun başladığı temmuz 2021'den bu yana 309 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonlarda 1700 kişiyi tutukladıklarını ifade eden Kulayigye, 184 silah ve 2 bin 352 mermi ele geçirdiklerini, 17 bin 186 hayvanı da kurtardıklarını aktardı.

Sözcü Kulayigye, "Operasyonunun başlatılmasından bu yana çok şey başarıldı. Bölgede konuşlandırılmış ordu ve polis kuvvetleri, barış ve güvenliği korumak için yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.

Göçebe çobanların yaşadığı Karamoja bölgesi, uzun süredir haydutluk, hayvan hırsızları ve kabileler arası savaşlarla gündeme geliyor.

21 Mart'ta bir jeolog, bir öğrenci, bir tercüman ve iki askerin yer aldığı araştırma ekibinin öldürülmesinden sonra operasyonlar hız kazandı.

Kampala hükümeti, 2020'de önemli miktarda altın, bakır, kireçtaşı, petrol ve diğer mineral rezervlerine sahip olduğu düşünülen Karamoja'da maden araştırması ve haritalama çalışması yürütmeye başladı.

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Uganda, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda ordusu, 309 sığır hırsızını etkisiz hale getirdiğini duyurdu - Son Dakika


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