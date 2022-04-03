Uganda, Ruandalı muhalif Mukombozi'yi sınır dışı etti - Son Dakika
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Uganda, Ruandalı muhalif Mukombozi'yi sınır dışı etti

03.04.2022 13:45
Uganda, Ruandalı muhalif Mukombozi'yi sınır dışı etti

Ruanda'da yasaklı muhalif grup Ruanda Ulusal Kongresi'nin (RNC) önde gelen liderlerinden Robert Mukombozi'nin Uganda'dan sınır dışı edildiği bildirildi.

Ruanda'da yasaklı muhalif grup Ruanda Ulusal Kongresi'nin (RNC) önde gelen liderlerinden Robert Mukombozi'nin Uganda'dan sınır dışı edildiği bildirildi.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Twitter'dan Mukombozi'nin havalimanındaki fotoğrafını paylaşarak "Ruanda'nın bu düşmanı yakalandı ve geldiği yere geri gönderildi." ifadesini kullandı.

Uganda doğumlu olan ve Avustralya'da sürgünde yaşayan Mukombozi, dün Entebbe Havalimanı'na gelişinin ardından yakalanarak sınır dışı edildi.

Avustralya'da sürgünde yaşıyordu

Ruanda tarafından terörist bir grup olarak görülen ve ülkede yasaklı olan RNC mensubu Mukombozi, Avustralya'da sürgünde yaşıyordu.

RNC, 2010'da eski Ruandalı ordu komutanı Kayumba Nyamwasa ve Patrick Karegeya tarafından kurulmuştu.

Ruandalı isyancıların varlığı, iki komşu arasındaki ilişkilerde uzun süredir devam eden sorunlara yol açıyordu.

Uganda ve Ruanda, 90'lı yıllara kadar yakın müttefik olsalar da iki ülke daha sonra karşılıklı casusluk, adam kaçırma ve isyancılara destek suçlamaları yüzünden anlaşmazlığa düşmüştü.

İki ülke sınırı, gerginliklerin artması nedeniyle 2019'da aniden kapatılıp bu yıl ocak ayında yeniden açılırken; Uganda'nın attığı adım, ilişkilerin yeniden düzeltilmesine yönelik iyi niyet göstergesi olarak yorumlandı.

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Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Ruanda, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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