Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı

12.05.2022 13:12
Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı

Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi, 650 iş insanı ve çeşitli kuruluşların katılımıyla Uganda'nın başkenti Kampala'da başladı.

Uganda- Türkiye Ticaret Zirvesi, 650 iş insanı ve çeşitli kuruluşların katılımıyla Uganda'nın başkenti Kampala'da başladı.

Türk ve Ugandalı iş insanları ve kuruluşların yoğun ilgi gösterdiği Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi, Speke Resort Muyonyo'da düzenleniyor.

Zirveye, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK Uganda- Türkiye İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan, Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Kerem Alp ve çok sayıda yetkili katıldı.

Uganda'dan çok sayıda bakanın katıldığı zirveye, Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise onur konuğu olarak katılacak.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği 3. Katibi Can Berk Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği tarafından en son Kovid-19 salgını öncesi bir iş zirvesi düzenlediklerini belirterek "Bu büyüklükte bir organizasyon ilk defa düzenleniyoruz." dedi.

Uganda ve Türkiye tarafından 650 kadar iş insanı ve organizasyonun temsil edildiği zirveye Uganda hükümeti tarafından ilgi gösterildiğini kaydeden Atasoy, Türkiye-Uganda ilişkileri bakımından Uganda tarafının nitelediği gibi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Uganda'nın İstanbul Fahri Konsolosu Levent Serdar Dervişoğlu da Türk iş insanlarının, Doğu Afrika ve spesifik olarak Uganda'yı henüz tam anlamıyla tanınmadığını belirtti.

Dervişoğlu, Türklerin Sahra üstü Afrika'da çok sayıda yatırım yaptığını ancak Sahra altı Afrika'nın hala çok bakir olduğunu altını çizerek "Fahri konsolos ve buraya yatırım yapmış bir iş insanı olarak, Türk yatırımcılara burayı tanıtmayı ve çeşitli iş imkanları sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

30 yıldır Avrupa'ya seyahat ettiğini ve her gittiğinde aynı restoran, aynı garson, aynı menü ile karşılaştığını söyleyen Dervişoğlu, "Uganda'ya her geldiğimde bir şey değişiyor. Bu hızlı değişimde yerimizi almak için Türk iş insanlarını buraya davet edip ticaret yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Zirveye katılan Antalya meşeli bir tarım şirketinin temsilcisi Lokman Doğan ise Uganda'daki tarım ürünlerinin kalitesinin dikkatini çektiğini belirtti.

Doğan, tarım üzerine yatırım yapmak amacıyla zirveye katıldığını ifade ederek "Ananas ve avokado aroması çok kaliteli. Bugünkü zirvede bir anlaşma yapmayı amaçlıyoruz. Uganda'dan elde ettiğimiz ürünleri Avrupa ve dünya pazarına satacağız." dedi.

YORUMLAR
500
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Uganda Devlet Başkanı Museveni, Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Vali Tekbıyıkoğlu: 'Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor' Vali Tekbıyıkoğlu: 'Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor' Pınar Abay, ING Bank Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu Pınar Abay, ING Bank Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

Türkiye, Uganda, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement