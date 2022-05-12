Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi başkent Kampala'da başladı - Son Dakika

Uganda- Türkiye Ticaret Zirvesi, 650 iş insanı ve çeşitli kuruluşların katılımıyla Uganda'nın başkenti Kampala'da başladı.

Türk ve Ugandalı iş insanları ve kuruluşların yoğun ilgi gösterdiği Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi, Speke Resort Muyonyo'da düzenleniyor.

Zirveye, Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK Uganda- Türkiye İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan, Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Kerem Alp ve çok sayıda yetkili katıldı.

Uganda'dan çok sayıda bakanın katıldığı zirveye, Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise onur konuğu olarak katılacak.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği 3. Katibi Can Berk Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği tarafından en son Kovid-19 salgını öncesi bir iş zirvesi düzenlediklerini belirterek "Bu büyüklükte bir organizasyon ilk defa düzenleniyoruz." dedi.

Uganda ve Türkiye tarafından 650 kadar iş insanı ve organizasyonun temsil edildiği zirveye Uganda hükümeti tarafından ilgi gösterildiğini kaydeden Atasoy, Türkiye-Uganda ilişkileri bakımından Uganda tarafının nitelediği gibi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Uganda'nın İstanbul Fahri Konsolosu Levent Serdar Dervişoğlu da Türk iş insanlarının, Doğu Afrika ve spesifik olarak Uganda'yı henüz tam anlamıyla tanınmadığını belirtti.

Dervişoğlu, Türklerin Sahra üstü Afrika'da çok sayıda yatırım yaptığını ancak Sahra altı Afrika'nın hala çok bakir olduğunu altını çizerek "Fahri konsolos ve buraya yatırım yapmış bir iş insanı olarak, Türk yatırımcılara burayı tanıtmayı ve çeşitli iş imkanları sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

30 yıldır Avrupa'ya seyahat ettiğini ve her gittiğinde aynı restoran, aynı garson, aynı menü ile karşılaştığını söyleyen Dervişoğlu, "Uganda'ya her geldiğimde bir şey değişiyor. Bu hızlı değişimde yerimizi almak için Türk iş insanlarını buraya davet edip ticaret yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Zirveye katılan Antalya meşeli bir tarım şirketinin temsilcisi Lokman Doğan ise Uganda'daki tarım ürünlerinin kalitesinin dikkatini çektiğini belirtti.

Doğan, tarım üzerine yatırım yapmak amacıyla zirveye katıldığını ifade ederek "Ananas ve avokado aroması çok kaliteli. Bugünkü zirvede bir anlaşma yapmayı amaçlıyoruz. Uganda'dan elde ettiğimiz ürünleri Avrupa ve dünya pazarına satacağız." dedi.