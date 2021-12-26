Uganda ve KDC ortak operasyonunda isyancıların 6 kampı imha edildi - Son Dakika

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askeri birlikleri tarafından KDC'deki isyancılara düzenlenen ortak askeri operasyonda 6 kampın imha edildiği bildirildi.

Uganda Ordusu Sözcü Yardımcısı Yarbay Ronald Kakurungo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDC'nin kuzeyinde Uganda sınırında faaliyet gösteren Müttefik Demokratik Güçlerine (ADF) operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Kakurungo, ADF'nin ormanlık alanda bulunan 6 kampının imha edildiğini duyurdu.

Son 1 aydır düzenlenen operasyonlarda 61 isyancının teslim olduğunu, 34'ünün de yakalandığını kaydeden Kakurungo, "Operasyonlara devam ediyoruz. Onların hareket alanını kısıtlamak istiyoruz. Çünkü hareket ederlerse sivillere ve köylere saldırıyorlar." dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen ADF'ye karşı Uganda ve KDC tarafından 30 Kasım'da operasyon başlatılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.