Uganda, Viktorya Gölü'ndeki balık ölümlerini araştırıyor - Son Dakika

Uganda, Viktorya Gölü'ndeki balık ölümlerini araştırıyor

11.01.2021 13:01
Uganda, Viktorya Gölü'ndeki balık ölümlerini araştırıyor, System.String[]

Uganda, kıtada en fazla balık üretiminin yapıldığı göllerden biri olan Viktorya Gölü'ndeki geniş çaplı balık ölümlerine karşı soruşturma başlattı.

Uganda, kıtada en fazla balık üretiminin yapıldığı göllerden biri olan Viktorya Gölü'ndeki geniş çaplı balık ölümlerine karşı soruşturma başlattı.

Hükümetten yaklaşık 3 haftadır süren ölümlerin üzerine yapılan yazılı açıklamada, halka ölü balıkları tüketmemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ölümlerin sudaki oksijen seviyesinin azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiği ve etkilenen tek türün Nil levreği olduğu belirtildi.

Alınan su ve balık örneklerinin analiz edilmesi için farklı laboratuvarlara gönderildiği ifade edilen açıklamada, ön soruşturmada zehirlenme ihtimalinin olmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Ağırlıkları 200 kilograma kadar çıkabilen Nil levreklerinin yetiştirildiği Viktorya Gölü, Tanzanya, Uganda ve Kenya tarafından paylaşılıyor.

Avrupa ve Asya pazarlarında yüksek fiyatlara satılan Nil levreği, bölgedeki yerel halk için de geçim kaynaklarından biri.

1950'lerde gölde yetiştirilmeye başlanan bu balık türü, yüzlerce farklı türün yok olmasına yol açtığı için yıllardır eleştirilere neden oluyor.

Uganda, Balık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda, Viktorya Gölü'ndeki balık ölümlerini araştırıyor - Son Dakika


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