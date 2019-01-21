Son Dakika Haberleri: Uganda Yerli Hibrit Aracını Test Etti

Uganda Yerli Hibrit Aracını Test Etti

1 saat önce

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Uganda, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını üretti.

Uganda Yerli Hibrit Aracını Test Etti, System.String[]
ADDİS Doğu Afrika ülkesi Uganda, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını üretti.

Uganda hükümeti ve Makerere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors şirketi, hibrit motorlu yeni sedan araçlarının test sürüşlerini başarıyla tamamladığını ve yakın zamanda seri üretime başlayacaklarını açıkladı.


Afrika'nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üretmeyi başaran şirket, ürün portföyüne "Kiira EVS" adı verilen hibrit sedan aracı ekledi.


Saatte yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabilen araç, geniş iç dizaynı ve özgün tasarımıyla dikkati çekiyor.


Kiira EVS, ülkede geçen hafta tertip edilen Parlamento Haftası kapsamında çok sayıda üst düzey siyasetçi tarafından da test edildi.


Şirket, test sürüşlerinin ardından Uganda ordusuyla ülkenin Jinja Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir araç fabrikası kurulmasına ilişkin de imza attı. Fabrikanın 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Afrika, Ekonomi
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