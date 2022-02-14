Ugandalı ayrılıkçı komutan Ongwen'in temyiz duruşması bugün görülmeye başlanacak - Son Dakika

Uganda'nın kuzeyindeki ayrılıkçı örgüt "Tanrı'nın Direniş Ordusu"nun komutanlarından olan, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası alan Dominic Ongwen'in temyiz duruşması, Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) bugün görülecek.

UCM Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, verilen cezaya itiraz eden Ongwen'in yeniden dinleyeceğini duyurdu.

Bu adımın şimdiye kadarki en büyük temyiz duruşması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, duruşmanın dört gün süreceği belirtildi.

UCM, Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" örgütünün komutanlarından Dominic Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 4 Şubat 2021'de görülen davada 25 yıl hapis cezası kararı almıştı.

Lahey'deki duruşmaya katılan Ongwen, hakkındaki 61 savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulunmuştu.

Davada Ongwen'in, sivillerin bulunduğu kamplara saldırı talimatı verdiği ve "Tanrı'nın Direniş Ordusu" militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Karara itiraz eden Ongwen, temyiz davası açmıştı.