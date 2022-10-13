Ugandalı liderden Ebola nedeniyle geleneksel şifacılara "tedavileri durdurun" çağrısı - Son Dakika
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Ugandalı liderden Ebola nedeniyle geleneksel şifacılara "tedavileri durdurun" çağrısı

13.10.2022 12:34
Ugandalı liderden Ebola nedeniyle geleneksel şifacılara "tedavileri durdurun" çağrısı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, geleneksel şifacılardan Ebola virüsü nedeniyle ülke genelinde tedavilerini durdurmalarını istedi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, geleneksel şifacılardan Ebola virüsü nedeniyle ülke genelinde tedavilerini durdurmalarını istedi.

Museveni, televizyonda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine salgına karşı gerekli tedbirlerin artırılması talimatı verdi. Ebola salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkedeki geleneksel şifacılardan da tedavilerini durdurmalarını isteyen Museveni, Ebola virüsü şüphesi olan kişilerin de tedavi edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti. Şimdiye kadar virüs kaynaklı ölü sayısının 19'a yükseldi.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Yoweri Museveni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ugandalı liderden Ebola nedeniyle geleneksel şifacılara 'tedavileri durdurun' çağrısı - Son Dakika

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