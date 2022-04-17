Ugandalı Müslümanlar iftar sofrasında buluşuyor - Son Dakika

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uganda Ulusal Camisi, ülkedeki Müslümanların buluşma noktası olarak ramazan boyunca kurulan iftar sofralarında binlerce Müslümanı bir araya getiriyor.

Uganda'nın en büyük camisi olan ve Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi tarafından inşa ettirilen Uganda Ulusal Camisi, ramazan ayı boyunca hazırlanan iftar sofralarında binlerce kişiyi ağırlıyor.

Gelenlere, ezanın okunmasıyla caminin girişinde hurma ve karpuz ikram ediliyor. Orucunu açan Müslümanlar akşam namazını kılıyor. Namazın ardından caminin avlusuna kurulan sofralarda Müslümanlar bir araya geliyor ve oruçlarını açıyor.

İftar menüsü bulgur pilavı, et ve meyve suyundan oluşuyor. İftar programı zenginler ve çeşitli yardım kuruluşları tarafından finanse ediliyor.

Uganda'daki Müslümanların çatı kuruluşu olan ve bünyesinde 15 bine yakın caminin bulunduğu Uganda Müslüman Konseyinin Başkanı ve Uganda Müftüsü Şeyh Ramazan Şaban Mubaje, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının gelişiyl tüm camilerde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Mubaje, "İftar ve teravih organizasyonları yapıyoruz. Maddi imkanı olan Müslümanlar, şeker, pirinç, yağ gibi temel gıdaları ramazandan önce depolayıp ramazan ayı boyunca çalışmamayı tercih ediyor. Ramazanı dua ve ibadet için ayırıyor. Maddi gücü olmayan kişiler ise camilerde tertip edilen iftarlara katılarak oruçlarını açıyor." dedi.

Ramazan, Uganda'da hayatın akışını değiştiriyor

Ramazanın kırsal kesimlerde ve köylerde daha canlı yaşandığını ifade eden Müftü Mubaje, "Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar, halkı sahura uyandırmak için yerel çalgı aletlerini ve ufak davulları kullanarak kapı kapı geziyor. Küçük çocukların severek eşlik ettiği bu gelenek çok sıkı uygulanıyor." şeklinde konuştu

Müftü Mubaje, Ugandalı Müslümanlar için ramazan ayının birçok değişikliği de beraberinde getirdiğini belirtti. Ramazan ayında özellikle Müslümanların yaşadıkları bölgelerde ve kırsal kesimlerde oteller ve restoranlar yiyecek servisine ara veriyor.

Ramazanın gelişiyle özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde gün boyunca her yere sessizliğin hakim olduğunu ve böylelikle mübarek bir döneminde olunduğunun hissedildiğini kaydeden Mubaje, "Ramazanda herkes kendi köşesine çekilir, ibadetle meşgul olur. Halkın içinde yemek yiyen bir Müslüman bulmak zor. Özellikle geleneksel uzun, beyaz kıyafetimizi ve şapkamızı takan birinin yanında kimse yemek yemez, saygı duyar. Uganda'da ramazanı bu şekilde karşılıyoruz ve idrak ediyoruz." dedi.

Uganda'da dans edip, çalgılar çalan gençler, şarkılar söyleyerek kapı kapı gezip "Daku Daku" diye seslenerek halkı sahura uyandırıyor.

"Daku Daku" yerel dilde sahura uyanın anlamına geliyor. Gittikleri her ev gençlere yiyecek veriyor. Böylece gençler hem yemek yiyor hem de halkı sahura uyandırıyor. Gençler, kendilerini ve diğer Müslümanları eğlendiren bu önemli geleneği yaşatıyor.

Ugandalı Müslümanlar, çocuklarını ramazan için hazırlıyor, onlara kutsal ayın kural ve kaidelerini anlatarak ramazanı idrak etmelerine yardımcı oluyor. Özellikle iftar programlarının hazırlanmasında çocuklar aktif görev alıyor. Camilerde de yetişkinlere yönelik programlar düzenleniyor.