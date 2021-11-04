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Ugandalı Müslümanlar "İslama uygun yasalar" istiyor - Son Dakika

Ugandalı Müslümanlar "İslama uygun yasalar" istiyor

04.11.2021 08:42
Ugandalı Müslümanlar

Uganda Müftü Yardımcısı Şeyh Muhammed Ali Vaisva, Ugandalı Müslümanların "İslama uygun yasalar" istediğini söyledi.

Uganda Müftü Yardımcısı Şeyh Muhammed Ali Vaisva, Ugandalı Müslümanların "İslama uygun yasalar" istediğini söyledi.

Vaisva, yasa değişikliği görüşmeleri kapsamında milletvekilleriyle görüştü.

Uganda Müslüman Yüksek Kurulu olarak İslami ilkelere uygun yasa hazırlanması çağrısı yapan Vaisva, "İslami yasaların, evlilik, boşanma, miras ve velayet gibi kişisel haklarla ilgili uygulanmasını ve bunu yürütmek için de kadı mahkemelerinin kurulmasını talep ediyoruz." dedi.

Kenya'daki Şeriat Mahkemelerini örnek gösteren Vaisha, Ugandalı Müslümanlar olarak ülkelerinde de aynı mahkemelerin kurulması çağrısı yaptı.

Muhammed Ali, Müslüman, Uganda, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ugandalı Müslümanlar 'İslama uygun yasalar' istiyor - Son Dakika


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