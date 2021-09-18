Ugandalı öğrenci, denizde boğuldu - Son Dakika

Ugandalı öğrenci, denizde boğuldu

ANTALYA'da, serinlemek için denize girdiği belirtilen üniversite öğrencisi Uganda uyruklu Jarimu Menya (22) boğuldu.

ANTALYA'da, serinlemek için denize girdiği belirtilen üniversite öğrencisi Uganda uyruklu Jarimu Menya (22) boğuldu. Olay, saat 10.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde plaja gelen ve serinlemek için denize girdiği belirtilen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Jarimu Menya, bir süre sonra batmaya başladı. Menya'nın suda batıp çıktığını görenler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Ugandalı öğrenci, plaja çağrılan 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jarimu Menya'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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