Ugandalı yüzlerce Hristiyan "kıyamet" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Ugandalı yüzlerce Hristiyan "kıyamet" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı

07.03.2023 09:30
Ugandalı yüzlerce Hristiyan "kıyamet" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan, "kıyamet" korkusuyla Etiyopya'ya geçti.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan, "kıyamet" korkusuyla Etiyopya'ya geçti.

Polis sözcüsü Oscar Ogeca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.

Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi.

Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı.

Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ugandalı yüzlerce Hristiyan 'kıyamet' kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı Ugandalı yüzlerce Hristiyan 'kıyamet' kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar, Etiyopya ve Çad liderleriyle görüştü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar, Etiyopya ve Çad liderleriyle görüştü

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ugandalı yüzlerce Hristiyan 'kıyamet' kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:37 Saadet Partisi önünde kaydedilen görüntüler bir ismi küplere bindirdi: Bu utancı yaşatanları asla unutmayın
10:37 Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: HDP'ye de bekliyoruz
10:10 Fenerbahçe taraftarının, Sevilla maçı için Acun Ilıcalı'ya yaptığı çağrı Türkiye gündeminde
10:02 Aylardır konuşulan iddia kesinleşti! İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde en dikkat çeken madde
10:00 Ali Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş yorumu: Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu
09:43 İspanya alarma geçti! Hükümetin talebiyle Sevilla-Fenerbahçe maçı yüksek riskli ilan edildi
09:38 Sürpriz Suriye ziyareti ortalığı karıştırdı! Büyükelçi Flake Dışişlerine çağrıldı, ABD'den yanıt gecikmedi
07:08 New York'ta Empire State binası, depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı
09:34 Şahan Gökbakar, 6'lı Masa için özel video hazırladı: Gidecek yerin mi var?
09:30 CHP'den ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah seslendiriyor, sözleri oldukça manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2023 10:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ugandalı yüzlerce Hristiyan "kıyamet" kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement