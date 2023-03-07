Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Polis sözcüsü Oscar Ogeca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ugandalı yüzlerce Hristiyan 'kıyamet' kopacağı korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı - Son Dakika

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