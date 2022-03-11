Ugandalılar cep telefonları aracılığıyla devlet tahvili alabilecek - Son Dakika

Ugandalılar cep telefonları aracılığıyla hazine bonosu ve tahvillerini almaya başlayacak.

Uganda Merkez Bankası tarafından hayata geçirilecek "Okusevinga Projesi" kapsamında bireysel kullanıcılar artık banka şubelerinde tahviller için fiziksel olarak teklif vermek zorunda kalmayacak, mobil para cüzdanlarından transfer yaparak devlet tahvili sahibi olacak.

Uganda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Michael Atingi-Ego, "Maliye Bakanlığı ve diğer program ortaklarımızın desteğiyle Uganda Merkez Bankası, cep telefonlarında devlet tahvili ticaretini "Okusevinga Projesi" aracılığıyla demokratikleştirecek." dedi.

"Okusevinga Projesi" sayesinde Uganda devleti otoyol, demiryolu ve enerji projelerini finanse etmek için yerli ucuz fon kaynağı oluşturmayı amaçlıyor.

30 milyon kayıtlı mobil para müşterisi olan Uganda'da, kullanıcıların devlet menkul kıymetlerini telefonları üzerinden alıp satmalarına imkan sağlayarak bu ağdan faydalanmaları hedefleniyor.

Yakın zamanda hayata geçirilmesi amaçlanan "Okusevinga Projesi" için altyapı çalışmaları devam ediyor.