Ugd'nin Yeni Başkanı Karayol Oldu
1 saat önce
Uşak Gazeteciler Derneği (UGD) 5. olağan genel kurulu yapıldı.
Uşak
Gazeteciler Derneği (UGD) 5. olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda başkanlığa eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan
Karayol seçildi.
Dernek binasında yapılan genel kurulda Serkan Karayol tek aday olarak başkan seçildi. Yapılan genel kurulda Serkan Karayol, UGD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine; Elif Şentürk, Yavuz Kuşdemir, Bayram Keleş, Feyzi Davulcu ve Yıldıray Koç ve Halil Kököz seçildi.
Genel kurulda konuşan ve gazeteciliğin kutsal bir görev olduğunun altını çizen Karayol, "Gazetecilik mesleği maalesef ülkemiz kanun ve kurallarına göre meslek grubu içinde yer almasa da biz gazetecilerin kutsal bir görev yaptığına inanıyoruz. Gazeteciler, vatandaşın haber alma özgürlüğü çerçevesinde ülkemiz kurum görevlileri ile halkın arasında önemli bir mihenk taşı olarak durmaktadır. Bu sebeple gazeteci dernekleri de bu kutsal görevi zor şartlar altında yapan arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda haklarının korunması için önemli sivil toplum örgütleri içinde yer almaktadır" diye konuştu. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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