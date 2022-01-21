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Uğradığı saldırı sonrası mesleği bırakmıştı! Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Uğradığı saldırı sonrası mesleği bırakmıştı! Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası

21.01.2022 13:58

Ankara'da hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, elinden ve belinden yaralanmıştı. Saldırının ardından psikolojik sorunlar yaşayan İskender görevinden istifa etmişti. Davanın karar duruşması bugün görülürken, saldırgan Nargüner'e, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner'in tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda eli ve belinden yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nargüner hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "hakaretten" ise 1'den 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

SALDIRI SONRASI İSTİFA ETTİ

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan doktor Ertan İskender, hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığını belirterek görevinden istifa etti.

Yaşadığı saldırı sonrası mesleğini bırakmıştı! Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası

ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Davada karar duruşması bugün gerçekleşti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nargüner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcı, iddianame doğrultusunda sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Müşteki avukatı Özge Kalyoncu, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, suçun yaralama kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, hakaret suçuna ilişkin ise delil bulunmadığını öne sürdü. Son sözü sorulan sanık Nargüner, "Pişmanım, keşke olmasaydı. Beraatimi istiyorum." dedi.

16 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadan sanığa "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, hakaret suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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İskender, Saldırı, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uğradığı saldırı sonrası mesleği bırakmıştı! Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğradığı saldırı sonrası mesleği bırakmıştı! Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa 16 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
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