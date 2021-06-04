Üye Girişi
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor - Son Dakika

Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

04.06.2021 12:31
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan üniversiteli Ahmet Parlak, pandemi döneminde uğraş olarak başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan üniversiteli Ahmet Parlak, pandemi döneminde uğraş olarak başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Parlak, pandemi nedeniyle hem uzaktan eğitime devam etti, hem de uğraş olarak kültür mantarı yetiştirmeye başladı. Oynadığı bir hentbol maçı sonrası yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uğraş olarak evinin bodrum katında başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğine daha çok zaman ayırmaya başlayan Ahmet Parlak, siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi.

Önce kursta eğitim aldı, sonra sipariş patlamasıyla karşılaştı

İlk başlarda pandemi döneminde zamanının geçirmek amacıyla giriştiği mantar yetiştiriciliği hakkında internet üzerinden araştırmalar yapan Parlak, Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nde verilen mantar yetiştiriciliği kursunda da teorik bilgiler aldıktan sonra usta öğretici Ziraat Mühendisi Yahya Karaca'nın destekleriyle yetiştiriciliğe başladı. Evin bodrum katını kültür mantarı yetiştiriciliğine elverişli hale getiren üniversite öğrencisi, şimdilerde gelen talep ve siparişlere yetişemiyor. Genç girişimci, 130 metre kare alanda başladığı işi, daha da büyüterek 600 metre kare alana ulaştırmayı ve Siverek dışına da mantarları pazarlamayı hedefliyor.

"Uğraş olarak başladım"

Yaklaşık 2 yıldan beri pandemiden dolayı okula uzaktan eğitimle devam ettiğini belirten Ahmet Parlak, "10 yıllık hentbol spor dalında birçok başarı elde ettim. Konya Selçuk Üniversitesinde okul eğitimi haricinde üniversite bünyesinde kurulan hentbol takımında yaşadığım ciddi sakatlığın ardından spora ara verdim. Pandemi süreci başlayınca eve gelmek zorunda kaldık. Pandemi sürecinde derslerime devam ederken uğraş olarak ne yapabilirim diye düşünürken evimizin bodrum katının olması hasebiyle kültür mantarı yetiştirmeye karar verdim. Bu işe başladıktan sonra internet üzerinden araştırmalar yaptım. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan mantar yetiştiriciliği kursunda aldığım teorik eğitimin yanı sıra mühendislerin de fikirlerini alarak mantar işini daha geliştirerek ve profesyonelleştirerek uygulamalı olarak tesisimizin kurulumuna başladık. Her ne kadar basit bir iş görünse de çok zor bir iş. Hassasiyet isteyen bir durum ama yavaş yavaş bu süreci de atlattık" dedi.

"Siparişleri yetiştiremiyoruz"

Mantar yetiştiriciliğinde verdikleri emeklerinin karşılıksız kalmadığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Parlak, "Kentimiz için güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Şu an satışlardan memnunuz. Tek sıkıntımız verilen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tek amacım Siverek'te yenilikleri çoğaltıp insanlarımıza ekmek kapısı oluşturmak. Halkımıza üretim sağlamaktır. Tek hedefimiz ve hayalimiz yetiştirme alanımızı tek odadan 4 veya 5 odaya çıkarıp genişleterek üretimi seri hale getirip bölgenin yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman gibi iller ve ilçelerine satış yapmaktır. İnşallah Yahya Karaca hocamızın destekleriyle de bunu başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Genç girişimcinin her zaman yanındayız"

Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak mantarla ilgili kurslar verdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Yahya Karaca ise "Yaklaşık 3 ay önce Ahmet kardeşimiz bizlere başvurdu. Böyle bir iş yapacağını bizlere iletince biz de kendisine yardımcı olmak amacıyla teorik kurslarımızla bilgiler aktararak yardımcı olmaya çalıştık. Ahmet kardeşimiz bu işin üstesinden geleceğine istekli olduğunu bizlere kanıtladı. Aynı zamanda evinin bir bölümünü oda yaparak şartları oluşturduktan sonra uygulamalı olarak işe başladı. Ahmet kardeşimizi tebrik ediyorum. Şu an Siverek ilçesinde alınan siparişlere yetişemiyoruz. Ben de Ziraat mühendisi olarak her zaman kendisine destek verdim. Kültür mantarı işini büyüterek Siverek halkının mantar ihtiyacına veya bölgede oluşturulacak pazarlara da ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

Ahmet Parlak, Şanlıurfa, Pandemi, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra

Son Dakika Haberleri
13:42 Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler         
13:36
Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler         
12:49
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı         
12:31
Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt         
11:51
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 13:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement