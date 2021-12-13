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Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü

13.12.2021 13:47
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana'da pompalı tüfekle eşi tarafından öldürülen Nazik Sancar'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan gözyaşlarıyla alındı.

Adana'da pompalı tüfekle eşi tarafından öldürülen Nazik Sancar'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan gözyaşlarıyla alındı. Baba Ali Kumsal, "2 aydır kızım yanımda kalıyordu. 5 gün önce Ömer gelip kızımla barıştı ve evine gitti. Kızımın altınlarını bozdurup araba almak istiyordu. Allah herkese sabır versin" diyerek ağladı. Ömer Sancar'ın eşi evi terk ettiği için 1 ay önce mezarlıkta intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ömer (27) ve Nazik Sancar (28) çifti geçen gün akşam barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı.

Dün akşam saatlerinde ise çift arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı ve Ömer Sancar, eşine pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ardından Sancar, polis ve sağlık ekiplerini arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bölgeye gelen ekipler genç kadının öldüğünü belirledi. Nazik Sancar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken katil zanlısı da gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle eşi tarafından öldürülen Nazik Sancar'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan bugün Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere gözyaşlarıyla alındı.

Bu sırada gazetecilere konuşan genç kadının babası Ali Kumsal, damadının kızını para meselesi yüzünden öldürdüğünü öne sürdü. Kızının işten ayrıldıktan sonra aldığı tazminatı damadının istediğini iddia eden baba Kumsal, "Allah herkese sabır versin. Kızımın altınlarını bozdurmak, araba almak istiyordu. 48 bin lira bir para altındaydı. Kızımı daha önceden dövüyordu. 2 aydır kızım yanımda kalıyordu. 5 gün önce Ömer gelip, 'Baba, elini ayağını öpeyim' dedi. Ben de 'Kızımla barış oğlum' dedim. Sonra da yanıma geldiler kızımı da getirmişti. Elimi de öpüp gittiler evlerine" diye konuştu. Öte yandan, Ömer Sancar'ın eşi evi terk ettiği için 1 ay önce mezarlıkta intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/ İHA)

Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adli Tıp Kurumu, İntihar, Otopsi, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uğruna intihar girişiminde bulunduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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