Uğur 2020 bayi toplantısında 'Toshiba' sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uğur 2020 bayi toplantısında 'Toshiba' sürprizi - Son Dakika Ekonomi

Uğur 2020 bayi toplantısında 'Toshiba' sürprizi

6 saat önce

Uğur Soğutma, Antalya'da gerçekleştirdiği 2020 yetkili bayi toplantısında bayilerine ve beyaz eşya sektörüne büyük bir sürpriz yaptı.

Uğur 2020 bayi toplantısında 'Toshiba' sürprizi, System.String[]

Uğur Soğutma, Antalya'da gerçekleştirdiği 2020 yetkili bayi toplantısında bayilerine ve beyaz eşya sektörüne büyük bir sürpriz yaptı. Dünyaca ünlü Japon teknoloji markası Toshiba Türkiye beyaz eşya pazarına Uğur Soğutma tecrübesi ve güvencesiyle giriyor.


Gerçekleştirilecek olan iş ortaklığının temellerinin atıldığı ve pazara sunulacak olan ürünlerin ön lansmanının yapıldığı toplantıda, Uğur yetkili bayilerinin de görüşleri alındı. Çamaşır makinesinden, bulaşık makinesine, buzdolabından, su sebiline kadar birçok teknolojik ürün tanıtıldı.


Toshiba yetkilileri yaptığı sunumda "Türkiye pazarının ne kadar önemli olduğunu biliyor, ürettiğimiz yüksek teknolojili ve kaliteli ürünlerle, özellikle de Uğur güvencesinin verdiği azimle daha da iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.


Türkiye'nin dört bir yanından Antalya'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Uğur yetkili bayileri lansmanı yapılan bu iş birlikteliğinden duydukları memnuniyeti ve heyecanı dile getirdiler.


Uğur Soğutma yetkilileri yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde detaylarının aktarılacağı bu iş birlikteliğinin Türkiye'ye ve beyaz eşya sektörüne hayırlı olmasını dilediler. - ANTALYA

Uğur Soğutma, Antalya, Toshiba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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