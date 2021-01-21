Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu - Son Dakika

Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu

Son Güncelleme: 21.01.2021 12:33

Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk hasta olan Uğur Acar, naklin dokuzuncu yılında operasyonu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.

Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk hasta olan Uğur Acar, naklin dokuzuncu yılında operasyonu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni bir hayata "merhaba" diyen Uğur Acar, Rektör Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ziyaret etti.

Rektör Özkan, dokuz yılın hızlı ve güzel geçtiğini belirterek, "Uğur Acar'ın şu an ki durumu gayet iyi. Kendisine iyi bakıyor. Önemli olan bu tür hastaların çok dikkatli ve özenli hareket etmeleri. Uğur, Akdeniz Üniversitesinde çalışıyor. Bu sayede Uğur'un yüzünü de özel hayatını da çok yakından takip edebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Uğur'a daha nice sağlıklı on yıllar diliyorum. İnşallah yüzüyle istediği gibi güzel bir hayat geçirir." ifadelerini kullandı.

Özkan, yüz, kol ve rahim nakli gibi ameliyatların hayat kalitesini artıran çok komplike operasyonlar olduğu için her gün yapılmadığına dikkati çekti.

Yüz naklinden ziyade kol nakli bekleyen hasta sayısının çok olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Özellikle donör sayısına göre bekleyen hasta sayımız çok fazla. İnsanlar yakınlarında olmadan bunun önemini ve zorluklarını kavrayamıyor. Bu nakiller hem kişinin hem de çevresindeki insanların hayat kalitesini oldukça artıran ve onları manevi anlamda hayata bağlayan ameliyatlar. İnşallah insanların organlarını, uzuvlarını, yüzlerini bağışlamasıyla yavaş yavaş bazı insanların hayatları değişecek."

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar ile dokuz yıl önce bir serüvene başladıklarını anlattı.

Acar: "Burada olmam tedavim için önemliydi"

Uğur Acar ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Rektörlükte çalıştığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Burada olmam tedavim için önemliydi. Hocalarıma ve doktorlarıma yakın olmam benim için bir şans. Şu anda yüz nakli olduğum için ve Akdeniz Üniversitesinin bir mensubu olduğum için çok mutluyum."

Ziyarette, yüz naklinin dokuzuncu yılı anısına pasta kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu - Son Dakika
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