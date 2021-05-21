Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünya evine girdiği Uğur Akkuş'u ağırladı. Çırağan Sarayı'nda evlenen ikili, merak edilen tanışma hikayelerini ilk kez anlatırken iş adamının kullandığı ifadeler gündem oldu.

"FERRARİ GİBİ KADIN"

Uğur Akkuş, Şallı ile tanışma hikayesini anlatırken, "Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi. Hiç bakmadım bile yüzüne! 'Bu ne ya? Biz buna yatırım mı yapacağız?' diye düşündüm. İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Ferrari gafı ise büyük tepki çekti.

"SEN NESİN KARŞI TARAFIN SARİ TAKSİSİ Mİ"

Bir dönem Ebru Şallı ile aynı podyumları paylaşan eski modelin hedefinde sadece Uğur Akkuş değil Şallı'da vardı. Instagram hesabından kırmızı bir Ferrari fotoğrafı paylaşan Deniz Akkaya, ünlü çifti paylaşımıyla adeta topa tuttu. Paylaşımında "Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak ve eşinin bunu çok beğenmesi. Bir de ağızdan kaçma değil, kendin bilerek, isteyerek, övünerek paylaşmak bu söylemi... Peki sormazlar mi sen nesin karşı tarafın sarı taksisi mi? Bir kadın ve bir adam... İlişkisini daha iyi özetleyemezdi" ifadelerini kullanan Akkaya, hem Şallı'yı hem de Akkuş'u ağır bir dille eleştirdi.