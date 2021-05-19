Uğur Aktaş dördüncü kez finalde

Hırvatistan'ın Porec şehrinde başlayan 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türk karateciler dört kategoride finale çıktı. Şampiyonada iki karatecimiz de üçüncülük için mücadele edecek.

Hırvatistan'ın başkenti Porec'te başlayan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk gününde tatamide Türk fırtınası esti. İlk gün sabah seansında finale çıkan Dilara Bozan (kadınlar kata), Ali Sofuoğlu (erkekler kata) ve Meltem Hocaoğlu Akyol'un (Kadınlar kumite +68 kilo) ardından akşam seansında da Uğur Aktaş finale yükseldi. Kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ile 68 kiloda Eda Eltemur da Avrupa üçüncülüğü için mücadele edecek.

Erkekler kumite 84 kiloda 2016, 2017 ve 2019 Avrupa şampiyonu Uğur Aktaş ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Letonyalı Dens Sadıkovs'u 2-0, üçüncü turda Litvanyalı Vaidovas Dobrovolskis'i 8-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Slovak Adi Gyurik'i 2-0 mağlup eden Aktaş yarı finalde 2018 Dünya şampiyonu Hırvat Ivan Klesic ile karşılaştı. Baştan sona çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanan Uğur Aktaş kariyerinde dördüncü kez Avrupa Şampiyonası finaline çıktı. Aktaş finalde Azeri rakibi Panah Abdullayev ile mücadele edecek.

Kadınlar kumite 61 kiloda son Avrupa şampiyonu Merve Çoban, ilk turda 2018 dünya şampiyonu Sırp Jovana Prekovic'e 1-0 mağlup oldu. Prekovic'in finale yükselmesinden sonra repesaj maçlarına çıkan Çoban önce Çek Lucie Veithova'yı 3-2 ardından normal süresi 0-0 biten mücadelede Hırvat Ana Lenard'ı hakem kararıyla 4-1 yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Çoban bronz madalya için Slovak Ingrid Suchankova ile karşılaşacak.

Kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur ilk turda Marina Radicevic'i 2-0, ikinci turda ise Portekizli Flavia Riberio'yu maçın son saniyesinde vurduğu tekme ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Genç karateci çeyrek finalde de Norveçli Andrine Hilton'u 4-4 biten mücadelede ilk puan avantajıyla mağlup ederek kariyerinde büyükler kariyerinde ilk kez yarı finale çıktı.

Müthiş heyecana sahip olan yarı final maçında Yunanlı Vasiliki Panetsidou ile 2-2 berabere kalan Eltemur, ilk puanı rakibi aldığı için finali kaçırdı. Eda Eltemur bronz madalya için Bosna-Hersekli Ivona Cavar ile mücadele edecek.

İlk gün tatamiye çıkan temsilcilerimizden 75 kiloda Erman Eltemur ikinci turda Kosovalı Elhami Shabani'ye 4-1, +84 kiloda Alpaslan Yamanoğlu ise ilk turda Hollandalı Tyron-Darnell Lardy'e 4-3 yenilerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

(İHA)