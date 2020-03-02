Uğur Aktaş: İlk defa kazandığım bir madalyaya sevinemedim - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Aktaş: İlk defa kazandığım bir madalyaya sevinemedim - Son Dakika Spor

Uğur Aktaş: İlk defa kazandığım bir madalyaya sevinemedim

6 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Uğur Aktaş: İlk defa kazandığım bir madalyaya sevinemedim, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Rakibinin sakatlığı nedeniyle final müsabakasına çıkamaması üzerine altın madalyanın sahibi olan Uğur Aktaş, madalyasıyla birlikte asker selamı verdi.

"BİZİM İÇİN BURUK BİR SEVİNÇ OLDU"

Salzburg'daki turnuvanın iyi geçtiğini ancak İdlib'deki hain saldırı haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Aktaş, "Benim için güzel bir turnuva oldu. Olimpiyat yarışındaki turnuvaları güzel bir şekilde geçirdim. Artık sona yaklaştık. Premier Lig olarak son iki turnuvadan birisiydi bizim için. Zorlu rakiplerimi geçerek finale kaldım. Finale rakibimin sakatlanmasından dolayı çıkamadı ve altın madalya kazandım. Fakat hayatımda ilk defa kazandığım bir madalyaya sevinemedim. Çünkü biz Salzburg'dayken hain bir saldırı sonucu birçok Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü öğrendik. Bu bizi gerçekten çok üzdü ve ayrıca bir motivasyon kaynağı oldu. Çünkü ülkemiz böyle bir durumdayken bizim de turnuvada üzerimize düşen görevi yapmamızı hatırlattı. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Ülkeme zorlu bir zamanda altın madalya ile döndüğüm için mutluyum" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLARI MATEMATİKSEL OLARAK GARANTİLEDİM"

Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı matematiksel olarak garantilediğini ifade eden Uğur Aktaş, "Adım adım Tokyo 2020 Olimpiyatları. Matematiksel olarak garantiledim. Çok zorlu bir süreçti, çok çalıştık. Bu süreçte de inanarak bu yola devam ettik. 22-23 turnuvaya katıldık. Çok yoğun bir süreç oldu. Güzel bir şekilde atlattık, son düzlüğü güzel bir şekilde geçtik. Önümüzde iki turnuva var. Fas'taki Premier Lig ve Avrupa Şampiyonası var. Bu turnuvaları da güzel bir şekilde tamamlayıp, olimpiyatlara 3-4 ay gibi bir süre kalıyor, o sürece de en iyi şekilde hazırlanarak olimpiyatlara gitmek istiyoruz. En büyük hayalimiz olimpiyatlardı. Oraya gideceğiz ama orada da altın madalya kazanmak istiyoruz. Bu gururu ülkeme yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uğur Aktaş'ın açıklamaları

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- İstanbul
Uğur Aktaş, Salzburg, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
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