Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum

özel açıklamalarda bulundu. Kağıthane Belediyespor Kulübü'nde kariyerini sürdürecek olan 24 yaşındaki sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi hedeflerini anlattı.

"PUAN SEVİYEMİ KORUYARAK OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUM"

Dünya sıralamasındaki durumunu korumak istediğini söyleyen Uğur Aktaş , "Mutluyum, Kağıthane Belediye Başkanı ve Kağıthane Belediyespor Kulübü tarafından güzel bir karşılama oldu. Yeni kulübümüz burası oldu. Bizim sürecimiz uzun ve zor bir süreçti. Önümüzdeki Ağustos ayında olimpiyatlar var, ona iyi bir şekilde çalışarak hazırlanıyoruz. Ben kendi kilomda şu anda birinci sıradayım, aynı zamanda olimpik sıralamada da birinci sıradayım. Bu puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum. İnşallah güzel şeyler olacak, belediyeye de halkımıza da güzel şeyler yaşatırız" diye konuştu.

"SON DÜZLÜĞÜ EN GÜZEL ŞEKİLDE ATLATMAK İSTİYORUZ"

Sürecin şu an için iyi gittiğini belirten Aktaş, "Bu zamana iyi, güzel geldik. 15'e yakın zorlu turnuva atlattık. Önümüzde 5-6 tane daha maçımız var. O maçlar da güzel, yüksek puanlar veriyor. Son düzlüğü de güzel bir şekilde atlatmak istiyoruz. O yüzden sürekli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süreç şu anda güzel, inşallah istediğimiz gibi gider ve sonlanır" şeklinde konuştu.

Premier turnuvalara katılmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gideceğini ifade eden Uğur Aktaş, "Önümüzdeki hafta Madrid'e gideceğiz, orada senenin son premier ligi olacak. O premier ligler en yüksek puanı veren turnuvalar. Önümüzdeki yılda 5 tane yüksek puan veren premier müsabakamız var. Toplamda 6 tane oluyor, bir de Avrupa Şampiyonası olacak. Bu turnuvaların hepsi puan veriyor. Biz zaten 8-10 tane premier'e katıldık, bir 6 tane daha kaldı. En güzel şekilde atlatmak istiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul