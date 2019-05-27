Son Dakika Haberleri: Uğur Arslan'a Anıtpark'ta sevgi seli

Uğur Arslan'a Anıtpark'ta sevgi seli

3 saat önce

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında ünlü Sunucu-Şair Uğur Arslan sevenleri ile buluştu.

Uğur Arslan'a Anıtpark'ta sevgi seli, System.String[]
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında ünlü Sunucu-Şair Uğur Arslan sevenleri ile buluştu.

Düzce Belediyesi Kitap Fuarı kapsamında Düzce'ye gelen ünlü Sunucu-Şair Uğur Arslan Düzceli hayranları ile buluştu. Kurulan stantta hayranlarının kitaplarını imzalayan Arslan, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan Arslan, Ramazan sokağı için kurulan sahneye çıkarak sevilen şiirlerinden seslendirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü için de kitap imzalayan Arslan, kahve muhabbeti eşliğinde Başkan Özlü'ye teşekkür ederek "Burada sevenlerimizle buluşmamıza vesile olan çok değerli belediye başkanımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede tekrar görüşürüz inşallah" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:11 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Uğur Arslan, Güncel
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