Uğur Başkal, Can Dostlarımızı ziyaret etti - Son Dakika
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Uğur Başkal, Can Dostlarımızı ziyaret etti

19.04.2022 08:58
Uğur Başkal, Can Dostlarımızı ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile birlikte Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret etti.

Müşahede altındaki can dostlarımızın tedavi süreçleri hakkında veteriner hekimlerden bilgi alan Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde can dostlarımız için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkal'a, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam da eşlik etti. Başkal ve beraberindeki heyet, tedavi altındaki can dostlarımızın durumları hakkında veteriner hekimlerden bilgiler de aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde can dostlarımızın şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkal, gençlere hayvan sevgisi aşılamak ve sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla yakın zaman önce başlattıkları 'Can Dostum' projesine büyük önem verdiklerini söyledi.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Veteriner, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Başkal, Can Dostlarımızı ziyaret etti - Son Dakika

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