Uğur Bilge devam eden çalışmaları inceledi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınması ile Devlet Hastanesi D Blokta önümüzdeki aylarda açılması planlanan yeni sağlık merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tadilat tamamlandığında merkezde; Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, Engelli Gündüzlü Bakım ve Aile Danışma Merkezinin de olacağını belirtti. Şehir Hastanesi'ne taşınan eski Devlet Hastanesi'nin Çocuk Polikliniklerinin bulunduğu binaya yapılan sağlık merkezi hizmet vermeye başlamasıyla Türkiye'de bir ilk de yaşanacak. İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği merkezde, eğitim ve bakımları toplumsal bir sorun haline gelmiş engelli çocuk ve ailelerinin ihtiyaçları olduğunda engelli çocuklarını bırakabilecekleri eğitim, sağlık ve psikolojik destek alabilecekleri Engelli Gündüzlü Bakım ve Aile Danışma Merkezi bulunacak.



Toplum yararına yüksek faydalı bir projeyi sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları protokolle yürüttüklerine de değinen Müdür Bilge; Eskişehir ilinin bölgesel özellikleri ve sosyal yapısı dikkate alarak dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal sorunların çözümü için Kamu - Sivil Toplum Kuruluşlarının ortaklığında yeni bir hizmet modeli oluşturarak hayata geçirecekleri merkezde, Engelli Çocuklara yönelik Engelli Gündüzlü Bakım ve Aile Danışma Merkezinin yanısıra İl Sağlık Müdürlüğünce Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, ve 112 Acil Sağlık Merkezi ile bölge halkına hizmet verileceğine değindi. - ESKİŞEHİR